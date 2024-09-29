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Spor

Mouriho'dan kritik açıklama: Olay hareketin nedenini anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Tecrübeli hoca maç içinde yaptığı çok konuşulan anları anlattı.

29 Eylül 2024 Pazar 21:56 - Güncelleme:
Mouriho'dan kritik açıklama: Olay hareketin nedenini anlattı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

TEPKİSİ İÇİN AÇIKLAMA

"Diz üstü bilgisayarı kameranın önüne koyarak ne anlatmak istedi?"

Jose Mourinho: "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi."

"SZYMANSKI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Szymanski şöyle bir oyuncu; harika oynamadığından bile takıma yaptığı katkı çok önemli. Baskıdaki şiddetimizi sağlayan, bunu 90 dakika yapabilen bir oyuncu. Savunma arkasına koşular atan bir oyuncu. Bizim için her zaman çok önemli. Her maç, her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir ama bizim için çok önemli biri."

"İSTİKRAR GEREKİYOR"

"Her maç aynı soru soruluyor. Ne zaman zirvede olacaksınız, gelişiminiz nasıl falan diye. Ben buna cevap veremem. Çok çalışmamız gerekiyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor."

"ZOR BİR MAÇ OLDU"

"Zor bir maç oldu bizim için. Alex iyi bir takım hazırlamış, sert bir rakipti. Zorluk yaşamayanlar VAR hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler. Stadyum çok sıcaktı. Hava akışı yok gibiydi."

"UZUN BİR ARA VAR"

"Derbiden sonra oynadığımız 2 maçı kazandık. Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Bu arada da kızımın düğünü olacak."

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