Mourinho açıkladı! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum."

"ŞU ANDA BUNU İSTEMİYORUM"

"Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız."

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

"Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesimi açıp kapatamıyorum, ben böyleyim."

TAKIMDA KALACAK MI?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt vermedi.

Bir basın mensubundan gelen, "Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna Mourinho, "Soruyu anlamadım." cevabı verdi. Jose Mourinho, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok." dedi.[Ali Koç, Jose Mourinho için, "Kalmasını daha doğru buluyorum" demişti.]

Basın mensubunun ikinci kez soruyu tekrarlamasının ardından Mourinho, bir kez daha "Soruyu anlamadım" dedi.

"25 ADET BOZUK PARAM VAR!"

Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." sözleriyle cevap verdi.