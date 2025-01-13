İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4982
  • EURO
    36,292
  • ALTIN
    3035.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho: Bazı maçların kaderi önceden belirleniyor
Spor

Mourinho: Bazı maçların kaderi önceden belirleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Mourinho: Bazı maçların kaderi önceden belirleniyor
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILIYOR"

"Maç dediğin böyle olur." diyen Jose Mourinho, "Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor." dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Portekizli teknik adam, ayrıca, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.