Mourinho: Benfica maçını düşünmeyeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:06
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi kendisine yöneltilen, "Nene ve Edson'un taktikiğinde nasıl bir yer alacak?" sorusuna yanıt olarak Portekizli teknik adam, "Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Edson maç kadrosunda yok. Nene iki gün önce geldi ve kulübede." yanıtını verdi.

"BENFICA'YI DÜŞÜNMEYECEĞİZ"

Son olarak, "Bugün taktik Benfica maçına hazırlık mı olacak yoksa bu maça özel bir taktik mi olacak?" sorusuna cevap olarak deneyimli teknik adam, "Odağımız tamamen bu maç. Bu maç sonuna kadar Benfica'yı düşünmeyeceğiz. Benfica maçını oynayan oyuncular 12-14 km koştuğu için yeni enerji diyebileceğimiz oyuncuları düşündük." cevabını verdi.

