Mourinho derbi 11'ini netleştiriyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarmak isteyen sarı lacivertliler, ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını da 3'e indirmeyi planlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, derbide sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye çalışıyor.
Sarı lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor. Üçlü savunma hattı Yusuf, Amrabat ve Skriniar'dan oluşacak.
Orta sahanın merkezinde Fred ve Szymanski, önlerinde ise Tadic'in oynaması bekleniyor. Sağda Oğuz Aydın, sol kanatta Filip Kostic forma giyecek.
Jose Mourinho, ileri uçta bu sezon toplamda 52 gol katkısı üreten Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan vazgeçmeyecek.