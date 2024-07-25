Mourinho, eleme maçlarında kaybetmiyor

Sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho rüzgarı esti. İlk resmi sınavından 4 gollü galibiyetle ayrılan dünyaca ünlü teknik adam, Lugano karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında oynadığı 6 ön eleme maçının tamamını kazanmayı başardı. İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş ile Portekizli hoca bu serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.

EN GOLLÜ İKİNCİ MAÇI OLDU

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımları ön elemelerde tam 21 gol attı. Portekizli hocanın en farklı galibiyeti 2020 yılında Tottenham'ın başındayken 7-2'lik Maccabi Haifa zaferi oldu. İngiliz ekibiyle Plovdiv'e karşı 2-1, Shkendija'ya karşı 3-1 kazandı. Roma ile Trabzonspor'u 3-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ile yaşadığı son galibiyet, en gollü ikinci maçı oldu. 6 maçın 5'inde gol yiyen Mourinho, sadece Trabzonspor'a oynadığı maçta kalesini gole kapattı.

EDİN DZEKO DA TARİHE GEÇTİ

Maçta 3 gol atarak hattrick yapan Boşnak golcü Edin Dzeko, karşılaşmanın kahramanı oldu. 38 yaşındaki forvet, attığı 3 golle birlikte adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Dzeko, Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu. Fenerbahçe ise Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 3 ve üstü gol yediği bir maçtan galip ayrılmayı başardı. Bu ilke de Jose Mourinho imzasını attı.