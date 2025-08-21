Fenerbahçe'nin Göztepe'ye karşı bir kişi fazla oynadığı dakikalarda pozisyon bulmakta zorlanması gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu maçtaki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

TEK İSABETLİ ŞUT!

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasını tek isabetli şutla tamamladı.[Anderson Talisca'nın yararlanamadığı penaltı]

"DUVAR GİBİ SAVUNMA YAPTILAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçının ardından, "Rakibin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ben şunu anlıyorum. Sizler için iyi işler yapan rakibin hakkını vermek zor. Daha çok yapamayan takıma 'onu yapamadı', 'bunu yapamadı' diye eleştirme eğilimi var ama farklıları teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncuların ve teknik direktörlerinin hakkın vermek lazım. Geride 5'li savunuyorlardı. 3 savunmacılarından biri 1,90, biri 1,91 diğeri de 1,81 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşularda her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zamanda onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz? Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Göztepe kalecisi geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyor. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

BENFICA'DA AYNI SENARYO!

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının ardından bu kez Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Benfica, Florentino Luis'in 71. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında olduğu gibi Benfica maçında da rakibine karşı bir kişi fazla oynadığı dönemde pozisyon üretmekte zorlandı ve gol bulamadı.

"OYUNU İDARE ETMEYİ BİLDİLER"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından yine eleştirilere maruz kaldı. Portekizli teknik adam, Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla ilgili, "Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görülmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Olan buydu. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi, hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla oyunu farklı şekilde değiştiremedik ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadık ki öyle bitti, kazanmayı istedik ama olmadı." dedi.

"SORUN YAŞADIK"

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar ise, Benfica maçının ardından, "Tehlikeli bir pozisyon vermedik rakibe ama toplu oyunda daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapabilirdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe ve bu maçta rakip 10 kişi kaldık ancak şans yaratma konusu sorun yaşadık. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

SİSTEM, TRANSFER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe ve Benfica maçlarında takımını sahaya 3-4-1-2 sistemi ile sürdü. Portekizli teknik adamın, alınan iki beraberlik sonrası izleyeceği yol büyük bir merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin transfer için gündeminde Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Milli futbolcunun, söz konusu 3-4-1-2 sisteminde yer alması zor görünüyor. Forvet arkasında ve ikili forvetten biri olarak oynayabilen Kerem, buna rağmen en etkili performansını kanatta oynadığında gösteriyor. Fenerbahçe'nin olası Kerem transferiyle birlikte sistemde de değişiklik yaşanabilir.

Sarı-lacivertliler, ayrıca son olarak Salzburg'tan kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı. Jose Mourinho, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hızlı oyuncularımız yoktu, oyunu farklı şekilde değiştiremedik." sözlerini sarf etti. Nene'nin kadroya katılmasıyla birlikte 22 yaşındaki futbolcu da, oyunu değiştirebilecek ve Mourinho'nun karar vermesi durumunda sistemi değiştirecek unsurlardan biri olabilir.