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Spor

Mourinho eski öğrencisine talip oldu! Fenerbahçe'de rota İtalya

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Jose Mourinoh'nun, Roma'dan eski öğrencisi Lorenzo Pellegrini'nin transfer edilmesini istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
Mourinho eski öğrencisine talip oldu! Fenerbahçe'de rota İtalya
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Yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, eski öğrencisi Lorenzo Pellegrini'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lorenzo Pellegrini, sezon sonunda Roma'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Roma'dan ayrılmayı düşünen İtalyan oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.

Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik direktör ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.Fenerbahçe'de Mourinho'nun varlığının da Pellegrini'nin kararında belirleyici bir unsur olabileceği yazıldı.

Roma'da bu sezon 33 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

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