Mourinho için kritik bekleyiş! Kaderi seçimden çıkacak sonuca bağlı..

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kaderi ve son takımları seçimlerden geçiyor.

Mayıs 2024... Fenerbahçe'de başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamın adını gündeme getirdi. Fenerbahçe'de o dönemin mevcut başkanı olan ve o seçimde de aday olan Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı ve 63 yaşındaki teknik adam, önemli bir seçim kozu oldu.

Fenerbahçe ile Mourinho'nun yolları Ağustos 2025'te ayrıldı. Mourinho, eylül ayında ise Benfica'nın teknik direktörü oldu. Benfica Teknik Direktörü Rui Costa'nın, kasım ayındaki seçimler öncesi önemli bir koz olarak da Jose Mourinho'yu göreve getirdiği gündeme geldi.

Jose Mourinho bir kez daha seçimlerle gündemde! Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Portekizli teknik adamla söz kesti. Florentino Perez, 63 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladı. Mourinho'nun Real Madrid ile anlaşma şartlarında, La Liga şampiyonluğu durumunda +1 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Florentino Perez ile söz kesen Mourinho, Real Madrid için transfer hedeflerini de belirledi. Mourinho, Real Madrid'de; stoper, sağ bek, iki orta saha (Defansif ve yaratıcı) transferi yapmak istiyor. Portekizli teknik adam, bu bölgeleri Florentino Perez'e iletti ancak isim vermedi.

Ancak Mourinho, Real Madrid için bu kez seçimleri beklemek zorunda kalacak. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid'de Mourinho ile sözleşme imzalanması, seçim sonrasına kaldı. Real Madrid'de mevcut başkan Florentino Perez, yeniden göreve seçilemezse Mourinho ile sözleşme imzalanmayacak.

Mourinho'nun ise Benfica'da kalmak istemediği ve Perez'in başkan seçilememesi durumunda kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Real Madrid'de başkanlık görevi için Florentino Perez ile birlikte Enrique Riquelme yarışacak.

Enrique Riquelme, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"Mourinho'yu destekliyor musunuz?" sorusuna cevap veren Riquelme, "Hiçbir zaman Mourinho'nun destekçisi ya da karşıtlarından biri olmadım. Ben her zaman Real Madrid taraftarıydım ve öyle kalacağım." dedi.

Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini aktaran Enrique Riquelme, "O, büyük başarılar elde etmiş ve kendine özgü bir soyunma odası yönetim tarzına sahip harika bir teknik direktör. Dolayısıyla, belirli bir noktada, belirli bir kulüp için doğru seçim olabilir ya da olmayabilir ancak bizim durumumuzda, Real Madrid'in geçici bir çözüme değil, uzun vadeli bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli bir projeyle birlikte, rotada tam bir değişiklik gerekiyor." dedi.

"Başkan olsaydınız, Mourinho teknik direktör adayınız olur muydu?" sorusuna yanı veren Riquelme, "Başkan olursam bunu değerlendiririz ancak şu anda uzun vadeli bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Teknik direktörler hakkında daha sonra konuşuruz." sözlerini sarf etti.

Mourinho'nun geleceği, Real Madrid'de haziran ayının ilk haftasında gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından netleşecek.