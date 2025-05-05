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Spor

Mourinho için Rusya iddiası: Gelmeye hazır

Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, antrenörlük kursları için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Rusya'ya davet ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
Mourinho için Rusya iddiası: Gelmeye hazır
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rusya'da antrenörlük kurslarına katılabilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, Mourinho'yu Rusya'ya davet ettiklerini söyledi.

GUARDIOLA, KLOPP

"Guardiola'nın Rusya'da kurslar vereceği haberleri doğru mu?" sorusuna cevap veren Ovchinnikov, "Birçok teknik direktörle iletişim halindeyiz. Son zamanlarda Jürgen Klopp ile konuştuk." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ DURUM DEĞİŞMELİ"

Açıklamalarına devam eden Ovchinnikov, "Teknik direktörler dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor. Bugüne kadar böyle bir şeyi reddettiklerini hiç duymadım. Rusya'ya gelmekten mutluluk duyarlar ancak bugünkü siyasi durumu biliyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde gelmekten mutluluk duyacaklardır. Birçok teknik direktörle sık sık iletişim halindeyiz ancak yüz yüze görüşmeler için dünyadaki durumun farklı olması gerekiyor." dedi.

"Jürgen Klopp, Rusya'ya gelmeye hazır mı?" sorusuna cevap veren Rus futbol insanı, "Davet edersek reddetmeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"MOURINHO GELMEYE HAZIR"

Rusya'ya davet ettikleri başka teknik direktör olup olmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Ovchinnikov, "Şahsen yok ama Mourinho ile yakın zamanda konuştuk." dedi.

Mourinho'nun gelmek için ne yanıt verdiği sorulan Ovchinnikov, "Tamam dedi. Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.

"Mourinho ne zaman gelecek?" sorusu yöneltilen Ovchinnikov, "Ben aradığımda. Artık dünyada istikrarın sağlanması kaldı." dedi.

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