Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki performansıyla İspanyol basınından eleştiri aldı. AS Gazetesi, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de istediği başarıya ulaşma konusunda başarısız olabileceğini yazdı. İşte tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili kullanılan ifadeler: "Jose Mourinho'nun F.Bahçe'deki projesi çöküyor. Portekizli teknik adamın, bu yıl şampiyonluk şansının çok düşük olduğu Türkiye'de ivme kaybettiği görülüyor. Mourinho, bu yıl F.Bahçe'yi yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürme misyonuyla İstanbul'a geldi.

YÖNETİM HER ŞEYİ YAPTI

Ama Türkiye'de işler neredeyse bir yıl sonra bile aynı. Karanlık zamanlar geliyor. Avrupa Ligi'nden ve Kupa'dan elendiler, Galatasaray'a karşı üç derbiyi de kazanamadılar. 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldılar. Yönetim ona istediği her şeyi getirdi: Diego Carlos, Skriniar, Talisca... Hatta Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri'yi 20 milyon avroya aldı. Ancak hiçbir şey yeterli olmamış gibi görünüyor ve Mourinho'nun oradaki dönemi, sportif başarıdan çok tartışmayla anıldı. Kupada son durum: Mourinho, çıkan arbedede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.

KRİTİK MAÇLARDA FELAKET

Tito Vilanova'nın parmağını gözüne sokma sahnesinin yeni versiyonu. Bir maç sırasında herkesin hakem hatasını görebilmesi için televizyon kamerasının önüne bir bilgisayar yerleştirdi. Basın toplantısında Türk gazetecilerin uzun soruları karşısında uyuyakalmış gibi yapıp horladı. Ancak futbol açısından istatistik çok vahim: Bu yıl Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk beşte yer alan hiçbir takıma karşı galibiyet alamadı. Her kritik maçta bir felaket. İstanbul'a gelişiyle birlikte oluşan heyecan ve medya etkisi, Fenerbahçe'nin 10 yıldır devam eden lig şampiyonluğu lanetini kırmaya yetmiyor gibi görünüyor."