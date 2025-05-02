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Spor

Mourinho ile Solskjaer yeniden karşı karşıya: Ada'dan İstanbul'a uzanan rekabet

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sadece üç puan için değil, Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer arasındaki prestij mücadelesi için de büyük önem taşıyor. Zira iki teknik direktör de daha önce birçok kez karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Akşam2 Mayıs 2025 Cuma 08:34 - Güncelleme:
Mourinho ile Solskjaer yeniden karşı karşıya: Ada'dan İstanbul'a uzanan rekabet
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Pazar günü oynanacak derbi; bir dönem Ada futbolunda çok konuşulan teknik direktörler Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer'in rekabetine de sahne olacak. İki hoca daha önce 5 kez kozlarını paylaştı. 2 kez Jose Mourinho sahadan galip ayrılırken 2 zafer de Ole Gunnar Solskjaer yaşadı, 1 maç berabere bitti.

Manchester United'da görev yapmış iki hoca arasında tarihi bir maç yaşandı. 2020-21 sezonunda Tottenham'ı çalıştıran Mourinho, Manchester United'ı 6-1 mağlup etmişti. Bu müsabaka, Manchester United'ın Premier Lig'de iç sahada aldığı en ağır yenilgi olmuştu.

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