Pazar günü oynanacak derbi; bir dönem Ada futbolunda çok konuşulan teknik direktörler Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer'in rekabetine de sahne olacak. İki hoca daha önce 5 kez kozlarını paylaştı. 2 kez Jose Mourinho sahadan galip ayrılırken 2 zafer de Ole Gunnar Solskjaer yaşadı, 1 maç berabere bitti.

Manchester United'da görev yapmış iki hoca arasında tarihi bir maç yaşandı. 2020-21 sezonunda Tottenham'ı çalıştıran Mourinho, Manchester United'ı 6-1 mağlup etmişti. Bu müsabaka, Manchester United'ın Premier Lig'de iç sahada aldığı en ağır yenilgi olmuştu.