Fenerbahçe, A Milli Takım'ın yıldızlarından Benficalı Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Merkezde Fred dışında yıllardır yüzü gülmeyen Sarı-Lacivertliler, kalitesini ispatlamış üst düzey bir isimle bu bölgeyi tartışılmaz yapmak istiyor. Portekiz medyasından 24noticias, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun isteği üzerine Benfica ile temas kurulduğunu yazdı. Kanarya'nın Orkun Kökçü için 25 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Haberde şunlar yazıyor: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si Benfica'dan Kökçü'yü almak istiyor. Benfica'nın Feyenoord'a ödediği ücrete çıkabilirler. Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservisi cepte. Orkun ile teknik direktörün yaşadığı sorun Kulüpler Dünya Kupası'nda ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Yönetim onu tutmak istiyor ama oyuncunun mizacı kolay değil. Son şampiyon Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Kökçü'nün temsilcileri, Türk temsilcilerle görüşmelerini sürdürüyor."