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Spor

Mourinho onayı verdi! Fenerbahçe'de hedef Ansu Fati

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum rotasyonu için önemli bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler yaz aylarında da talip olduğu Barcelonalı futbolcu Ansu Fati için Jose Mourinho'nun isteğiyle yeniden girişimde bulunacak.

AKŞAM17 Ekim 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Mourinho onayı verdi! Fenerbahçe'de hedef Ansu Fati
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Fenerbahçe için yeniden Ansu Fati ismi gündeme girdi. Barcelonanoticias ve Fichajes'teki haberlere göre Sarı-Lacivertliler, kış döneminde 21 yaşındaki hücum jokerini kadrosuna katmak istiyor.

Sol kanat, on numara ve forvette görev yapabilen yetenekli futbolcu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu öne sürüldü. Brighton'la kiralık sözleşmesi sona eren ve haziran ayında Barcelona'ya geri dönen 2002 doğumlu futbolcu, bu sezon 3 maçta toplamda 51 dakika süre alabildi. Herhangi bir skor katkısı da veremedi.

PİYASA DEĞERİ 80'DEN 15'E DÜŞTÜ

2021'in ilk ayında piyasa değeri 80 milyon euroya kadar çıkan ve Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati, 2022 ile birlikte büyük düşüşe geçti. Geçen sezon Brighton'a kiralık gönderilen ve İngiliz ekibinde de tutunamayan Gine asıllı futbolcu, bu yıl Barcelona'da kalıp yükselişe geçeceğini düşündü ama bu hayal gerçeğe dönüşmedi. Değeri 15'e kadar düştü.

Hala potansiyeli olan yıldız futbolcuyu Barcelona kadrosunda düşünmüyor. 21 yaşındaki futbolcu için en ciddi ihtimal ise Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler'in Ansu Fati için kiralama teklifi sunması bekleniyor.

Katalan devi ile olan mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek. Fati'nin piyasası F.Bahçe teklif yaptığında 30 milyon euroydu. Bu durum Kanarya için bir avantaj olabilir. 10- 15 milyon euro civarında bir satın alma opsiyonuyla futbolcunun kiralık gelme olasılığı hayli yüksek.

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