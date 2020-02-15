Mourinho onun için Kadıköy'e geliyor

15 Şubat 2020 Cumartesi12:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:52

Sezon başında Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'a son talip olan takım Premier Lig'in devi Tottenham Hotspur...

Jose Mourinho'nun Lloris, Gazzaniga ve Michel Vorm'a rağmen alternatifleri güçlendirmek adına Altay Bayındır transferine onay verdiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Altay Bayındır ile ilgilenen tek kulüp Tottenham değil... Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in de 21 yaşındaki genç kaleciyle yakından ilgilendiği ifade edildi.



Altay Bayındır'ın sözleşmesinin 2023 yılında sona ereceği ve genç kaleciyi alacak olan takımın yüklü miktarda bonservis ödemek zorunda kalacağı vurgulandı. Jose Mourinho'nun sözleşmesi bu yıl sona erecek Michel Vorm'un yerine kaleyi Altay Bayındır ile güçlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Tottenham Hotspur'un Altay Bayındır için Fenerbahçe ile henüz resmi bir teklifte bulunmadığı fakat yakın zamanda görüşmelerin başlayacağı iddia edildi. Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe'de toplam 22 kez forma giyerken kalesinde 25 gol gördü. Bayındır kalesini tam 5 maçta gole kapattı.



(Milliyet)