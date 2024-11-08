Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için bir kez daha Premier Lig iddiası gündeme geldi.

İngiltere'den daha önce Everton ile adı geçen Portekizli teknik adam için bu kez Newcastle United iddiası gündeme geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye yaz aylarında katılan 61 yaşındaki teknik adamın, geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyete rağmen mutsuzluğunu ortaya koyduğu ve alternatifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

NEWCASTLE UNITED İDDİASI

İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da görev yapan Mourinho'nun, Premier Lig'de bitmemiş bir hedefi olduğuna inandığı ve hedef olarak Newcastle United'ı seçtiği iddia edildi.

KULÜP SAHİBİNİ TANIYOR

Mourinho'nun Newcastle United'ın başkanı Yasir Al-Rumayyan ile mart ayındaki Formula 1 Suudi Arabistan GP'de tanıştığı ve Portekizli teknik adamın kulüpteki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

EDDIE HOWE'UN DURUMU

Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe'un sezona iyi olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen Chelsea ve Arsenal karşısında arka arkaya alınan galibiyetlerle moral olduğu ancak kulübün sahiplerinin Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle 46 yaşındaki teknik adamın geleceğinin garanti altında olmadığı ifade edildi.

Howe'un ayrıca geçen yaz Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi'nin kulüpten ayrılmasıyla iki önemli destekçisini kaybettiği ve temmuz ayında göreve başlayan sportif direktör Paul Mitchell ile tartışma yaşadığı hatırlatıldı.

EDDIE HOWE'UN SÖZLERİ

Newcastle United'daki 3. yılını geride bırakan Eddie Howe ise 8 Kasım cuma günü yaptığı açıklamada, "Hala burada olmak güzel bir duygu. Gidişattan çok memnunum. Kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum ama her zaman daha fazlasını istersiniz ve geldiğimizde istediğimiz tek şeyi elde edemedik, o da bir kupaydı. Hayalimiz buydu ve hala devam ediyor, bu bizi yönlendirmeye devam ediyor. Olağanüstü şeyler başarabileceğimize inanıyoruz ve bu bizi her gün harekete geçiren odak noktamız. Avrupa'ya yeniden katılabilmek bu sezonki hedeflerimizden biri." dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz ay kendisi hakkında Everton iddialarının gündeme gelmesinin ardından Sky Sports'a röportaj vermişti.

Mourinho, "Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir." demişti.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan üç takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier League'ye döneceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz." sözlerini sarf etmişti.

NEWCASTLE UNITED'IN DURUMU

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 15 puanla 11. sırada yer alıyor.