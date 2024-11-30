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Spor

Mourinho rekor kırdı! Avrupa'da ikinci oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag galibiyetiyle Avrupa'da 119. zaferini elde ederek Carlo Ancelotti'nin ardından en çok galibiyet kazanan ikinci teknik direktör oldu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 07:20 - Güncelleme:
Mourinho rekor kırdı! Avrupa'da ikinci oldu
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F.Bahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Kanarya'nın başında dikkat çeken bir istatistik yakaladı. UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkartarak tur atlama konusunda önemli aşama kaydetti. Kanarya grupta 15. sıraya yükselirken bu galibiyet Jose Mourinho'nun kariyeri için de önemli bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

Opta verilerine göre Jose Mourinho, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa'da en fazla galibiyet kazanan isim oldu. Ancelotti'nin Avrupa'daki tüm kupalarda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) 121 galibiyeti bulunuyor. Onu sadece 2 galibiyet geriden, 119 zaferle takip eden Mourinho oldu. Portekizli teknik adamın bu sezon imza atacağı yeni zaferlerle Carlo Ancelotti'yi geride bırakma şansı da var.

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