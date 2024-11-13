İtalyan devi Roma, geçen sezon sonlarına doğru teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibi Mourinho sonrasında Daniele de Rossi ve Ivan Juric'i takımın başına getirdi.

De Rossi ve Juric, Roma'da istenilen performansa karşışık veremedi.

Eski İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro, Roma'nın yeniden Jose Mourinho'yu düşünmesi gerektiğini söyledi.

TuttoMercato'ya konuşan Di Gennaro, "Mourinho'yu yeniden düşünmeliyiz. Burada kupa kazandı, bir kupasını da çaldılar. Yeniden değerlendirilmeli. O, stadyuma taraftarları çekebiliyordu. Ona bayılmıyorum ama olanları da söylemek gerekir. De Rossi gönderildi, Juric yalnız bırakıldı." dedi.

Jose Mourinho, Roma'da 138 maça çıktı. İtalyan devi bu maçlarda 68 galibiyet alırken, 30 maçtan berabere ayrıldı ve 40 maçta yenilgi yaşadı. Roma bu dönemde UEFA Avrupa Konferans Ligi kazanırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynadı.