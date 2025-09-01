İSTANBUL 30°C / 20°C
Mourinho sonrası farklı kazandı! Fenerbahçe deplasmanda galip

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sarı lacivertli ekip, Mourinho sonrası çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

AKŞAM1 Eylül 2025 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Nene ve Edson Alvarez ilk 11'de maça başladı...

Nene, F.Bahçe'de ilk maçında golle tanışmasını bildi...

Taraftarlar 'Ali Koç istifa' tezahüratı yaptı...

Hafta içinde Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısında vereceği tepki merak ediliyordu. Yeni transferler Alvarez ve Nene'yi ilk 11'e monte ederek karşılaşmaya başlayan Sarı-Lacivertliler, ilk 40 dakikada üç gol buldu. Atılan üç golde yeni transfer Nene ve Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin (2) imzası vardı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda temposu düştü. 64. dakikada Ankara ekibi Goutas'ın golüyle farkı ikiye indirdi. Bu golden sonra Sarı-Lacivertliler, Mert Müldür ve Szymanski hamlesiyle birlikte oyunun hakimiyetini yeniden eline geçirdi. Kanarya, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Zeki Murat Göle çıktığı maçta hata yapmadı ve hanesine üç puan yazdırmasını bildi.

