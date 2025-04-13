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Spor

Mourinho: Sorun yaşadığı için yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca sakat oyuncular hakkında da bilgi verdi.

Haber Merkezi13 Nisan 2025 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Mourinho: Sorun yaşadığı için yok
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Kadroya alamadığı isimlerle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "İyi bir hafta geçirdik. Fakat bu haftada son maçta Amrabat sorun yaşadı ve iyileşemedi. Mert Hakan da antrenmanda sorun yaşadı. Bu maçta yoklar." dedi.

Mourinho, "Çalışma için iyi bir hafta oldu. Zor bir maç olacak. Rakibimiz için her maç önemli. Tecrübeli bir hocaları var ve nisan ortasında soğuk var burada ama biz kazanmak istiyoruz ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık." ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

"4-4-2, 4-5-1 OYNUYORUZ DEMEK ZOR"

Jose Mourinho, "Bu formasyon durumunu aslında televizyondaki uzmanların açıklaması gereken bir şey. Zaman alan bir şey bu. Maç içerisinde çok fazla formasyon değişikliği yapıyor takımlar. Maç içerisinde bu tarz şeyler değişebiliyor. Artık bu takım 4-4-2, 4-5-1 oynuyor demek daha zor. Televizyondaki uzmanların negatif şeyler bulmak yerine bunları açıklama çalışması gerekiyor. İngiltere'de birkaç hafta yorumculuk yaptım ve o dönem hocaları ve oyuncuları eleştirmek yerine insanların hocaları ve oyuncuları anlamaya çalışmalarını sağlamaya çalıştım. Benim için de keyifli bir tecrübeydi." açıklamasını yaptı.

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