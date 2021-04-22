İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2021 Perşembe / 10 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2834
  • EURO
    9,9865
  • ALTIN
    475.65
  • BIST100
    1338.87
Spor

Mourinho Valencia yolunda

Tottenham ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun, La Liga'da eski günlerini arayan Valencia ile temasta olduğu ve İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:09
ABONE OL

Tottenham'dan kovulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor. 58 yaşındaki teknik adamın yeni durağı İspanya'nın önde gelen takımlarından Valencia olacak.

İngiliz basınının İspanyol internet sitesi Todofichajes.com'a dayandırdığı habere göre; Valencia'nın sahibi Peter Lim, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu. Futbola ara vermeyi düşünmeyen Jose Mourinho'nun İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Mourinho, 2010-2013 yılları arasında İspanya'da Real Madrid'i çalıştırmıştı.

32 MAÇTA 14 GALİBİYET

Geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kovulan Portekizli teknik direktör, Londra ekibiyle bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 50 puan toplayabilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.