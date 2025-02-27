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  • Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları belli oldu! PFDK derbinin faturasını kesti
Spor

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları belli oldu! PFDK derbinin faturasını kesti

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Okan Buruk'a verdiği cezaları açıkladı. Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları belli oldu! PFDK derbinin faturasını kesti
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Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin PFDK kararlarını duyurdu...

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verdiği cezaları açıkladı.

Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak.

Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.

Fenerbahçe'ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.

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