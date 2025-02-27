Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin PFDK kararlarını duyurdu...

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verdiği cezaları açıkladı.

Mourinho 4 maç, Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak.

Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.

Fenerbahçe'ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.