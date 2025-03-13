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Spor

Mourinho: Yapmamız gereken şey son saniyeye kadar savaşmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Mourinho: Yapmamız gereken şey son saniyeye kadar savaşmak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesi flaş röportajda konuştu.

İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü, "Yapmamız gereken şey, son saniyeye kadar savaşmak ve pes etmemek. Bu maçlarda atılan ilk gol psikolojik olarak çok önemli oluyor. Bazı değişiklikler yaptık. Rakibimiz daha defansif oynayacaktır. İlk maçta da bunu yaptılar, bizi kontra ataklarla cezalandırdılar. Bugün minimum iki farkla kazanmamız gerekiyor ve defansif olarak daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, "Bugün benim umduğum şey daha etkili oyun sergilemek ve gol yememek. Elimizde uzaktan şut konusunda en iyi oyuncu ile başlayacağız, o da Talisca. Onlar savunma odaklı oynayacaklar ve bu savunmayı kırmanın bir yönü de uzaktan şutlardır. Bu anlamda en etkili oyuncularımızdan biriyle maça başlayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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