İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,288
  • EURO
    49,0604
  • ALTIN
    4856.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho'dan Ali Koç'a cevap! ''Ayrıldığımdan beri...''
Spor

Mourinho'dan Ali Koç'a cevap! ''Ayrıldığımdan beri...''

Fenerbahçe'den ayrılan ve ülkesi Portekiz ekiplerinden Benfica'ya imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
Mourinho'dan Ali Koç'a cevap! ''Ayrıldığımdan beri...''
ABONE OL

Fenerbahçe'de görevinden ayrılan ve şu sıralar Benfica ile anlaşma aşamasında olan teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, prensip anlaşmasına vardığı Benfica için Portekiz'e gitti. Burada açıklamada bulunan Jose Mourinho, Benfica'nın Mourinho ile anlaşmasına "Garip bir tesadüf" diyen Ali Koç'a yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan ilk açıklama Benfica için Lizbon'da!

Mourinho, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda kapıları kapattım ve provokasyonlara cevap vermedim. Bahane üretmedim. Ali Koç'un benden farklı bir davranış biçimi var." dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli çalıştırıcı, "Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nun ben ayrıldıktan sonra hemen alındığını açıklamadı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.