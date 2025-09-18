Fenerbahçe'de görevinden ayrılan ve şu sıralar Benfica ile anlaşma aşamasında olan teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, prensip anlaşmasına vardığı Benfica için Portekiz'e gitti. Burada açıklamada bulunan Jose Mourinho, Benfica'nın Mourinho ile anlaşmasına "Garip bir tesadüf" diyen Ali Koç'a yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan ilk açıklama Benfica için Lizbon'da! Mourinho, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda kapıları kapattım ve provokasyonlara cevap vermedim. Bahane üretmedim. Ali Koç'un benden farklı bir davranış biçimi var." dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli çalıştırıcı, "Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nun ben ayrıldıktan sonra hemen alındığını açıklamadı." ifadelerini kullandı.