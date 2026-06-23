Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezonun planlamasını yaparken Arda Güler için de kararını verdi.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; milli futbolcunun bölgesine Bernardo Silva'nın transfer edilmesine rağmen Arda Güler yerini kaybetmeyecek.

MOURINHO KARARINI VERDİ

Real Madrid yönetimi, genç oyuncuyu İspanyol devinin en önemli parçalarından birisi olarak görürken Jose Mourinho da yeni orta saha yapılanmasının merkezine konumlandıracak.

Mourinho'nun planlarında önemli bir yere sahip olan Arda'nın, çok yönlülüğü sayesinde teknik ekibin elini güçlendirdiği ifade edildi.

PERFORMANSI

Arda Güler, sezonu 51 maçta 6 gol ve takımın en yüksek rakamı olan 14 asistle tamamladı.