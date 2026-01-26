Mourinho'dan Beşiktaş göndermesi: Orada böyle olmuyordu

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Estrela'yı 4-0 yendikleri karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna giren Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.

Rafa Silva ile ilgili gelen soruya yanıt veren Jose Mourinho "Rafa'ya oyuna girerken 'Oyna ve mutlu ol' dedim. Koşullar elbette en iyisi değil, Rafa'nın oyun temposunda bazı düşüşler var ama henüz istikrarı yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "O, bu ağır formayı giyme tecrübesine sahip, kaliteli bir oyuncu ve çarşamba günkü maçta oynamayacağı için bir hafta daha çalışmak için zamanı olacak. Oyuncularla çalışacak, Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa, gelecek hafta daha fazla oynayacak." ifadelerini kullandı.