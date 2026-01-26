İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3978
  • EURO
    51,6591
  • ALTIN
    6950.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho'dan Beşiktaş göndermesi: Orada böyle olmuyordu
Spor

Mourinho'dan Beşiktaş göndermesi: Orada böyle olmuyordu

Jose Mourinho, Estrela galibiyeti sonrası Rafa Silva hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, Rafa'nın daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtirken, “Oyuncularla çalışacak; Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Ocak 2026 Pazartesi 01:47 - Güncelleme:
Mourinho'dan Beşiktaş göndermesi: Orada böyle olmuyordu
ABONE OL

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Estrela'yı 4-0 yendikleri karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna giren Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.

Rafa Silva ile ilgili gelen soruya yanıt veren Jose Mourinho "Rafa'ya oyuna girerken 'Oyna ve mutlu ol' dedim. Koşullar elbette en iyisi değil, Rafa'nın oyun temposunda bazı düşüşler var ama henüz istikrarı yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Jose Mourinho "O, bu ağır formayı giyme tecrübesine sahip, kaliteli bir oyuncu ve çarşamba günkü maçta oynamayacağı için bir hafta daha çalışmak için zamanı olacak. Oyuncularla çalışacak, Beşiktaş'ta böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa, gelecek hafta daha fazla oynayacak." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.