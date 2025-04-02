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Spor

Mourinho'dan Buruk'a fiziksel müdahale! Okan Buruk yerde kaldı

Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda oldukça ilginç bir an yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu müdahalenin ardından Buruk, yerde kaldı.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
Mourinho'dan Buruk'a fiziksel müdahale! Okan Buruk yerde kaldı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı. Maçı Galatasaray 2-1 kazanırken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ilginç bir an yaşandı. Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk yerde kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk bu müdahalenin ardından yerde kaldı.

Jose Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

O anlar kameralara böyle yansıdı...

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

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