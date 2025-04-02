Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı. Maçı Galatasaray 2-1 kazanırken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ilginç bir an yaşandı. Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk yerde kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk bu müdahalenin ardından yerde kaldı.Jose Mourinho, Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.
O anlar kameralara böyle yansıdı...
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)