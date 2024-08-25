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Spor

Mourinho'dan Çaykur Rizespor'a övgü: Gördüğüm en iyi takım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tec

25 Ağustos 2024 Pazar 20:50 - Güncelleme:
Mourinho'dan Çaykur Rizespor'a övgü: Gördüğüm en iyi takım
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Daum'un ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Mourinho, "Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi bu kulüpte tarihe geçmiş bir teknik adam." dedi.

İlk 11 ile ilgili konuşan Mourinho, "Bugün Ferdi'nin yerine sol bekte Jayden oynayacak. O kendini iki pozisyonda da rahat hissediyor. Tabii ki kalite olarak ikisi farklı oyuncular." ifadelerini kullandı.

Rizespor'un ligdeki en iyi takım olduğunu söyleyen Portekizli çalıştııcı, "Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız." yorumunu yaptı.

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