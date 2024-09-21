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Spor

Mourinho'dan derbi açıklaması: Onlar bizden daha iyi diyemem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2024 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Mourinho'dan derbi açıklaması: Onlar bizden daha iyi diyemem
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"Benim için normal bir hafta demişti, oyuncuları da bu mantalitede mi hazırladı?" sorusuna Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar." dedi.

"HER TAKIMI ANALİZ EDİYORUZ"

Portekizli teknik adam, "Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız." ifadelerini kullandı.

Mourinho ayrıca, "Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var." diye konuştu.

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