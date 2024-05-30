Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho, çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Mourinho sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen takımların taraftarlarını heyecanlandırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Portekizli teknik adam yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Ayrıca, sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli teknik adamın paylaşımının altına yorumlar yağdırdı.