Fenerbahçe'nin sezon başı Portekiz kampına dair "Tek mi, çift mi idman yapıldı?" tartışmaları, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Sadettin Saran'ın "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış, günde sadece bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil" ifadelerini kullanmasının ardından yeniden alevlendi. Dönemin teknik direktörü Jose Mourinho ise bu iddialar sonrası Portekiz'deki idman programını gazetecilerle paylaştı.

Paylaşılan idman programında çift idman planlandığının görünmesi, tartışmaların devam etmesine neden oldu. Zeminin kötü olmasından dolayı da idmanların bire indirildiği iddia edildi.

DÖRT HAZIRLIK MAÇI YAPILDI

14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Portekiz kampında, kulübün resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre yalnızca 15 Temmuz'da çift antrenman yapıldığı görülüyor. Hazırlık maçlarının ertesi günü yapılan idmanlarda ise, müsabakalarda 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncuların günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdiği dikkat çekiyor. 17 Temmuz'da Portimonense ile başlayan hazırlık maçları süreci, sırasıyla Leira (20 Temmuz), Al Ittihad (23 Temmuz) ve Benfica (27 Temmuz) karşılaşmalarıyla devam etti.

SAKATLIKLAR KAÇINILMAZ OLURDU

Ancak bu iddialara doğrudan yanıt veren Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Mourinho, eleştirilere sert çıktı. Mourinho bu iddialara şöyle cevap verdi: "Feyenoord ve Benfica maçlarında kimse kondisyon sorunundan şikâyet etmiyordu! Şu an kondisyonu eleştirilen oyuncular benimle kamp bile yapmadı. Portekiz'de gerçekleştirilen kamp hakkında yapılan yorumlar akıl tutulmasıdır. Fenerbahçe kamp planlamasını hazırlık maçlarına göre yaptı. Yoğun maç programı nedeniyle, çift idman üstüne maç yapılsaydı, oyuncu sakatlıkları kaçınılmaz olurdu. Bana işimi mi öğretiyorsunuz?"