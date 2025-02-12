Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Mourinho'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Ben ilk maçı içerde veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum. Deplasman golü kuralı değiştikten sonra aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçtır."

"Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar ama benim durumumda tam tersi olur. Ben ateşe su atarım ve birlikte çalıştığımız insanları korurum. Tek suçlayabileceğiniz bir faktör yok, doktor suçlu değil. Geçen sene de doktor suçlandı ama muhtemelen suçlanması gereken kişi doktor değildi. Suçlanması gereken şey futbol. Günümüz futboluna baktığımızda, daha fazla koşuyorlar, toparlanmak için daha kısa süreye sahipler. Dolayısıyla suçlanması gereken şey futbol."

"Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum"

"Bu ligin sportif gerçekliği var mı? Paylaşımlarınız nedeniyle Süper Lig'in marka değerine zarar verdiğiniz söyleniyor. Böyle düşünüyor musunuz?"

"Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız zarar veriyorum. Mevcut durumdan mutlu değilseniz, çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsanız tam tersini düşünürsünüz. Ben aslında buraya geldiğim zaman, söylediğim şeyi yapıyorum. Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum. Bu harika ülkede çalışıyorum. Milyonlarca insan burada futbola aşık. Eğer bu durumdan mutlularsa, zarar verdiğimi düşünürler. Sadece bu yıl değil, birkaç yıldır süregelen bir durum var. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar, benim yurt dışında yarattığım bu etki yardım ediyor. İnsanlar, buradaki bazı insanların mutlu olmadığını öğreniyor."