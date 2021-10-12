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Spor

Mourinho'dan Joao Sacramento'ya transfer izni yok

Roma'nın hocası Jose Mourinho, Strasbourg ve Bordeaux'dan teknik direktörlük teklifi alan yardımcısı Joao Sacramento'nun takımdan ayrılmasına izin vermedi.

DHA12 Ekim 2021 Salı 13:45 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 13:45
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İtalyan ekibi Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Joao Sacramento'ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg ve Bordeaux talip olurken, 32 yaşındaki teknik adama Mourinho'dan izin çıkmadı.

Monaco ve Cardiff City gibi kulüplerde scoutluk yapan, Lille'de ise yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Sacramento, Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli teknik adamın ekibine katıldı. Son olarak da Roma'da görev aldığı süreçte teklifler alan Joao Sacramento, Bordeaux'nun başına getirilmek istendi ancak Mourinho'nun ayrılmasına izin vermediği 32 yaşındaki Portekizli antrenörün sezon sonu Fransa Lig 1 ekiplerinde görev alması bekleniyor.

YUSUF VE ZEKİ'NİN GELİŞİMİNDE ROL OYNADI

Lille'de görev aldığı 2 yıl boyunca Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile de özel ilgilenen Sacramento, iki genç oyuncunun gelişiminde de önemli bir rol oynadı.

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