İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3605
  • EURO
    8,9515
  • ALTIN
    439.955
  • BIST100
    1539.92
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho'dan Lampard yorumu: ''Modern futbolun gaddarlığı''
Spor

Mourinho'dan Lampard yorumu: ''Modern futbolun gaddarlığı''

Tottenham Teknik Firektörü Jose Mourinho, Chelsea'nin Frank Lampard'ın görevine son vermesi hakkında 'modern futbolun gaddarlığı' yorumunu yaptı.

AA26 Ocak 2021 Salı 15:56 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:56
ABONE OL

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) 4-1 kazandıkları Wycombe maçının ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Bir meslektaşım işini kaybettiği zaman hep üzülürüm. Frank sadece bir meslektaş değil, kariyerimde de önemli bir kişi. Bu yüzden oldukça üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Lampard'ın şu anda ailesi ve yakın arkadaşları dışında kimseyle konuşmak istemeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, "Bu, futbolun, özellikle de modern futbolun gaddarlığıdır. Teknik direktör olduğunuzda er ya da geç bunun (görevden alınma) sizin de başınıza geleceğini bilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea, geçen sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Lampard ile kulübün beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle yollarını ayırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.