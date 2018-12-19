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Mourinho'dan Manchester United'a 537 bin pound'luk otel faturası

Manchester United'da göreve başladığı günden beri bir otelde konaklayan Mourinho'nun otel faturası ortaya çıktı.

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2001 yılında açılan Manchester'daki Lowry Hotel'de kalan Mourinho'nun ailesi ise Londra'daki evlerinde ikamet ediyordu.

Mourinho ailesinin rahatını bozmamak için otelde kalmayı tercih ederken Temmuz 2016'da başlayan konaklaması, Manchester United'dan kovulmasıyla birlikte sona erdi.

Geceliği 600 pound olan odada toplam 895 gün kalan Mourinho'ya çıkartılan fatura 537 bin pound'u (Yaklaşık 3 milyon 630 bin TL) buldu.

Bu parayı Manchester United Kulübü ödeyecek.

(CnnTürk)

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