Meksika basınından Nacionfutbol, Sky Sports'u kaynak göstererek yaptığı haberde, Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi ni duyurdu. Sarı-Lacivertliler'in, Jose Mourinho'nun talebi üzerine Edson Alvarez için çalışmalara başladığı belirtildi. 27 yaşındaki Meksikalı orta sahanın takımından ayrılmaya sıcak baktığı belirtilerek "Jose Mourinho ve Türkiye'deki takımına kazandırmak istediği 30 milyon dolarlık Meksikalı... Portekizli çalıştırıcı, Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor. Sky'ın haberine göre; Mourinho bu talebini kulüp yönetimine iletti.

MANCHESTER'DA İKEN DE İSTEMİŞTİ

Portekizli teknik adam, M.United'ı çalıştırdığı dönemde de oyuncuyu kadroda görmek istemişti. Kırmızı Şeytanlar'a imza atma noktasına gelen Edson, fi nansal şartların oluşmaması nedeniyle ManU'nun kapısından döndü. Edson Alvarez'in West Ham ile olan sözleşmesini yenilememesi, onu Fenerbahçe de dahil olmak üzere Avrupa'daki bazı takımların yörüngesine sokuyor. Meksikalı orta saha oyuncusu sözleşme sorunu çözülene kadar Premier Lig'deki takımına odaklandı" denildi. Bu sezon 25 resmi maçta bin 701 dakika süre alan Edson, 1 asist yaptı. Oyuncunun kontratı 2028'de sona erecek.