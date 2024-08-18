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Spor

Mourinho'dan oyuncularına sitem: Çalıştığımız yerden gol yedik

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yaşanan puan kaybıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

18 Ağustos 2024 Pazar 00:18 - Güncelleme:
Mourinho'dan oyuncularına sitem: Çalıştığımız yerden gol yedik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Oyunu değerlendiren Mourinho, "Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. 3. golü atabilecek şanslarımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar, duran toptan. Daha sonra Cenk Tosun ile gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı." dedi.

İlk devre bitmeden önce soyunma odasına girmesi hakkında konuşan Mourinho, "Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu, o yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma göstermem gerekiyordu." sözlerini sarf etti.

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