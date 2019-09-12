Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve şu anda İngiltere'de yorumculuk yapan Jose Mourinho, Portekiz basınına konuştu.

Jose Mourinho, en iyi dönemini Real Madrid'de geçirdiğini belirtirken ''Teknik direktör ve insan olarak öğrendiklerim nedeniyle Real Madrid, benim en iyi tecrübemdi. Kariyerimin en iyi anlarını orada geçirdim. Harika günlerdi.'' diye konuştu.

''CRISTIANO RONALDO BİR FENOMEN!''

Portekizli teknik adam, vatandaşı Ronaldo'yu da överken, ''Cristiano Ronaldo, 34 yaşında üst seviyede oynuyor. Üst seviye bir takımda tutkulu şekilde mücadele ediyor. Sadece kazanmayı ve rekor kırmayı düşünen bir adam. O en iyisi, o bir fenomen! Onun yaptıklarına hiç şaşırmıyorum.'' sözlerini kullandı.