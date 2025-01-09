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Spor

Mourinho'dan yabancı VAR yorumu: Eskisinden kötü olamaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemi kararını yorumlayan Portekizli çalıştırıcı, 'Eskisinden kötü olamaz.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu: Eskisinden kötü olamaz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe." dedi.

"MODERN FUTBOL ARTIK BÖYLE"

Portekizli teknik adam, "Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli." diye konuştu.

"SAAT GİBİ İŞLEDİLER"

Kasımpaşa takımıyla ilgili de konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı: "Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler."

TFF'NİN YABANCI VAR KARARI

TFF'nin yabancı VAR kararıyl ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim." açıklamasını yaptı.

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