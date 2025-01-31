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Spor

Mourinho'dan zorunlu 2 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

AA31 Ocak 2025 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Mourinho'dan zorunlu 2 değişiklik
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, MCH Arena'da oynanan karşılaşmada Göztepe maçına ilk 11'de başlattığı Oğuz Aydın'ı listede olmaması, Sofyan Amrabat'ı ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı.

62 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

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