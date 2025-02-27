Sarı-Kırmızılılar'ın "Maymun gibi zıpladılar" sözleri nedeniyle 'ırkçılık' yapmakla suçladığı Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 36 ve 41'inci maddelerle yapılan disiplin sevki sonrası alacağı cezalar merak ediliyor. Galatasaray'ın FIFA, UEFA, TFF ve mahkemeler nezdinde harekete geçtiği Mourinho'nun sözlerinin yapıldığı sevk maddelerine göre TFF Hukuk Kurulu, bu ifadeyi ırkçılık olarak değil hakaret olarak değerlendiriyor. Şu anki duruma göre Portekizli hocanın hakaret/alaycı sözlerinden dolayı 2-5 maç arası ceza alması bekleniyor.

HAKARETTEN SEVKİ YAPILMIŞ

Akşam Gazetesi olarak süreçle ilgili merak edilenleri uzman hukukçulara sorduk, açıklamaları şöyle oldu: "Burada meseleyi iyi değerlendirmek lazım. TFF hukuk müşavirliği hakaretten sevk yapmış. Disiplin Kurulu ise buna bağlı kalmak zorunda değil. Disiplin Kurulu 3 başlık altında bunu değerlendirebilir. 1- Hakaret (2-5 maç arası ceza), 2- Sportmenliğe aykırı hareket (1-3 maç arası ceza ve 1.5 milyon TL), 3- Ayrımcılık/ırkçılık (4-8 maç arası ceza). Yargıtay uygulamalarında bu hakaret olarak cezalandırılıyor ve onun da karşılığı 2-5 maç ceza.

KANAATİMİZ 2 MAÇ CEZA

Bu ifade dünyada ırkçılığa yönelik olarak değerlendirilse de olayın oluş ve akış şekli ele alındığında, sportmenliğe aykırı davranış ve hakaret açısından bir sevk yapılmış. Burada kilit nokta 'Maymun gibi' ifadesi hakaret mi, sportmenliğe aykırı ifade mi, ayrımcılık ifadesi mi, onu tahlil etmek lazım. Yargıtay uygulamasına göre hakaretten bir ceza çıkması bekleniyor. Disiplin Kurulu'nun ne yönde takdir kullanacağını bilemeyiz ancak kanaatimiz 2-5 maç ceza, yani 2 maç artı para cezası olabileceği yönünde."