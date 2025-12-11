İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6227
  • EURO
    49,9726
  • ALTIN
    5791.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho'nun Benfica'sı evinde Napoli'yi 2 golle geçti
Spor

Mourinho'nun Benfica'sı evinde Napoli'yi 2 golle geçti

jose Mourinho yönetimindeki Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Napoli'yi 2-0 mağlup ederek turnuvada puanını 6'ya yükseltti.

Haber Merkezi11 Aralık 2025 Perşembe 01:31 - Güncelleme:
Mourinho'nun Benfica'sı evinde Napoli'yi 2 golle geçti
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica, sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Benfica, Estadio da Luz'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Richard Rios ve 49. dakikada Leandro Barreiro attı.

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon iyi başlamayan ve ilk dört maçını kaybeden Benfica, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Benfica, 6 puana yükseldi. Napoli, 7 puanda kaldı.

Benfica, Devler Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Napoli, bu kez Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.