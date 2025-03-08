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Spor

Mourinho'nun bu hareketi gündem oldu! ''Yorgun adam''

Rangers yenilgisi sonrası basın toplantısında sorudan sıkılan Jose Mourinho, kafasını sağ eline yaslayarak uyuyormuş gibi yaptı. Portekizli teknik adam, 'Bu benim kaldırabileceğimden fazla. Şimdi bana ders vermen çok fazla.' dedi. İngiliz basını bu anı 'komik' ve 'yankı uyandıran' olarak yorumladı.

Akşam8 Mart 2025 Cumartesi 08:15 - Güncelleme:
Mourinho'nun bu hareketi gündem oldu! ''Yorgun adam''
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Rangers yenilgisi sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Jose Mourinho, bir soru esnasında kafasını sağ eline doğru yatırarak uyuyormuş gibi yaptı. Beden diliyle sorunun çok uzun olduğunu ve bu durumdan sıkıldığını belirten Portekizli teknik direktör, "Bu benim kaldırabileceğimden fazla. Gelecek hafta benimle öğle yemeği yemek ve senden bir şeyler öğrenmek için zaman ayırmak ister misin, yoksa benden öğrenmek için zamanın var mı? Seninle öğle yemeği yemek benim için büyük bir zevk ama şimdi 90 dakika oynadıktan sonra bana ders vermen çok fazla" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili İngiliz spor kanalı Sky Sports "Mourinho yenilgi sonrası uyuya kaldı" ifadelerini kullandı. TNT Sports, "Yorgun adam" başlığını attı. Goal, bu hareketi "Uyuyan Adam! Mourinho, Rangers'a karşı Avrupa Ligi yenilgisinin ardından gazetecinin uzun sorusu sırasında uyuyakaldı" ifadeleriyle değerlendirdi. Daily Mail "Komik bir an" başlığını kullanarak "Jose Mourinho'nun basın toplantısında uzun bir soru karşısında 'UYUYORMUŞ' gibi davrandığı komik an" diye yazdı. Record "Yankı uyandıran hareket" ifadesini kulandı.

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