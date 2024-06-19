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Spor

Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gündeme son olarak Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisi geldi. Manchester United'da Victor Lindelöf'le birlikte çalışan Jose Mourinho ve güvendiği eski oyuncusuyla yeniden çalışmak istiyor. İşte detaylar...

Akşam19 Haziran 2024 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Mourinho'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye
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Takımın başına Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Başarılı hocanın raporu doğrultusunda rotayı Victor Lindelöf'e kıran sarı lacivertliler, bu transferi en uygun şartlarda bitirmeyi hedefliyor. İngiliz devi Manchester United'da Lindelöf'le birlikte çalışan Jose Mourinho ve güvendiği eski öğrencisine Fenerbahçe'deki yeni savunma kurgusunda yer vermek istiyor.

TAKIM SEÇMEKTE ÖZGÜR

Sky Almanya'da yer alan habere göre; Teknik Direktör Jose Mourinho, İsveçli stoperle yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmayı umuyor. Lindelöf, 2023-24 sezonunda sadece 14 lig başlangıcı yaptığı sakatlıkların ardından Old Trafford'dan ayrılmakta artık serbest. Kırmızı-Şeytanlar, hizmetlerinden ötürü başarılı oyuncuya her türlü kolaylığın sağlanacağını bildirdi. Son iki sezonda beklentilerin altında kalan Lindelöf, kontratının bitmesine 12 ay kala takım seçme konusunda özgür bırakıldı.

35 MİLYON EUROYA ALINDI

2011'de Vasteras ile futbol piyasasına çıkan Victor Lindelöf, 2012 yılının Temmuz ayında 3 milyon euroya Benfica'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 2017 Temmuz'da Manchester United, tam 35 milyon euro ödeyerek Victor Lindelöf'ü kadrosuna kattı. Tam 7 yıldır ManU forması giyen başarılı savunmacı, zaman zaman ön libero ve sağ bekte de görev yaptı. Zlatan'dan sonra İsveç'in kaptanı seçildi.

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