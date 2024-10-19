Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ocak ayında istediği takviyelerle ilgili yönetime taleplerini iletmeye başladı. İspanyol basını, Portekizli çalıştırıcının istediği iki oyuncuyu duyurdu. İlk olarak AS'ta çıkan haberlerde; Sarı lacivertlilerin, Barcelona forması giyen Ansu Fati için kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

Sezon başında da 21 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgilenen Kanarya, teknik direktör Hansi Flick'in oyuncuyu kadroda tutmak istemesi nedeniyle transferde başarısız olmuştu. Fenerbahçe transfer komitesi, Mourinho'nun yeniden Fati'nin ismini vermesiyle birlikte ocak ayında oyuncuyu almak için harekete geçecek.

29 MAÇTA FORMA VERMİŞTİ

Ansu Fati ile ilgili olan haberlere ek olarak Jose Mourinho'nun bir başka ismi daha istediği öğrenildi. Tottenham forması giyen Sergio Reguilon, Fati ile birlikte Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda bulunuyor. Mourinho, daha önce Tottenham'da İspanyol sol bekin hocalığını yapmıştı.

Şu anda 27 yaşında olan Reguilon'a 29 maçta forma vermişti. Reguilon'un en fazla forma aldığı 3. hocası Jose Mourinho oldu. Yıldız oyuncu, o dönem 5 asistle oynayarak katkı sağlamıştı. Konuyla ilgili İspanyol basınında şu ifadeler kullanıldı: "Mourinho genç oyuncuları transfer etmesiyle tanınmıyor.

SEZON SONU KONTRATI BİTİYOR

Ancak Fati'yi Fenerbahçe'ye getirmek konusunda oldukça istekli. Uzun yıllardır çeşitli sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşayan Fati, Türkiye'ye giderek kariyerine yeni bir ivme kazandırabilir mi bilinmiyor. Yaz aylarında da Türk kulübü genç oyuncu için girişimlerde bulundu fakat bu transfer gerçekleşmedi.

Geçen sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren Fati, Barcelona'da istediği süreleri bulamadı. Mourinho, Ansu ile birlikte eski oyuncusu Sergio Reguilon'u da almak istiyor. Tottenham formasıyla bu sezon süre bulamayan sol bek için harekete geçilecek. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor."