Mourinho'nun sistemi Fenerbahçe'ye yaradı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun üçlü savunma sistemine geçmesi sarı-lacivertli takımın yükselişe geçmesini sağladı.

Fenerbahçe'de geçiş dönemi ve transferlerin adaptasyonu nedeniyle yeni sezon sancılı ve puan kayıplarıyla başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da eleştirilerden nasibini aldı.

Portekizli teknik adam, ligdeki Hatayspor maçıyla birlikte üçlü savunmaya geçti ve sarı-lacivertli takım, yükselişe geçti.

Fenerbahçe, ligdekki Hatayspor maçından itibaren üçlü sistemle sahada yer aldı. Sarı-lacivertli takım son 13 maçta 33 gol atarken 11 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı, hiç mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe'de daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus da üçlü savunma sistemi ile oynamıştı ancak sarı-lacivertliler, Pereira ve Jesus dönemlerinde üçlü sistemde istediğini bulamamıştı. Fenerbahçe'de Mourinho'nun üçlü sistemi ile şu anda işler yoluna koydu.