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Spor

Mourinho'nun yeni hedefi: Merih Demiral

İtalya Serie A'da Roma'nın başında bulunan Jose Mourinho ara transfer dönemi için gündemine sürpriz bir isim aldı. Portekizli çalıştırıcı, milli savunma oyuncusu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

26 Aralık 2023 Salı 14:14 - Güncelleme:
Mourinho'nun yeni hedefi: Merih Demiral
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Merih Demiral ile ilgileniyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın ara transfer döneminde savunmanın ortasına takviye yapmayı planladığı ve takip edilen isimlerden birinin de Al Ahli'den Merih Demiral olduğu kaydedildi.

YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Jose Mourinho'nun ekibinin, Merih'in Atalanta'dan Ahli'ye transferinden önce de milli futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Roma'nın, ara transferde döneminde savunma hattına takviyesi planı sonrası 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İtalya Serie A'da daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giyen Merih Demiral'ın Çizme'ye geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Merih Demiral, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atalanta'dan Ah-Ahli'ye transfer olmuştu. Milli oyuncunun, Suudi Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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