Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk hedefi olan Chelsea'ye giden ve İngiliz ekibini Avrupa'nın en büyük takımlarından biri yapan Jose Mourinho için eski öğrencileri övgü dolu sözler sarf etti. Telegraph, 2004-05 sezonunda 95 puanla şampiyon olan Chelsea'nin liderleri Mourinho, Terry ve Lampard ile röportaj yaptı. Takımın o dönem kaptanlığını yapan ve İngiliz futbolunun en büyük efsaneleri arasına giren ikili, şimdi Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun kazanma felsefesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİZ HEPSİNDEN İYİYDİK"

John Terry: "O dönem Chelsea, Arsenal'dan çok daha iyiydi. Hepsinden iyiydik. Sadece bir maç kaybettik, o da kaybetmememiz gereken bir karşılaşmaydı. Daha sezonun başındayken 'şampiyon olacağız' diyerek hedef koydu, hazırlık kampındayken biliyorduk. Oyuncular onu dinlerken büyülenirdi. Onun için savaşmak, ölmek isterdik. Gerçekten özel bir adam. Antrenmanları harikaydı. Çocuklarımızı antrenmanlara getirmemizi isterdi, bizi aile yaptı. Çocuklarım halen onu baba gibi görüyor. Personellerle bizi aile yaptı."

"BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMADIM"

Frank Lampard: "Özetle Guardiola'nın City'si ile aynı seviyedeydik. Tarihin en büyükleri arasında olmayı hak ediyoruz. İlk günden inanılmaz bir özgüvenle konuştu, 'şampiyon olacağız' dedi. Sonuçları öngörürdü. Tüm hedefleri gerçekleştirdik. Böylesini yaşamamıştım. Bize sorumluluk verirdi, o meşhur zihin oyunlarının özelliği buydu. Savunma odaklı diye konuşuluyorduk ama oyunumuz akıcıydı. Kırdığımız birçok rekor var, geçmesi halen zor. Top rakipteyken disiplinliydik, bu bizi özel kıldı. Başkan Abramovic ve Mou, gerçek bir liderdi."