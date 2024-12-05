Sarı-Lacivertliler'de sezon başında performansıyla kuşku oluşturan ancak son 1 ayda aldığı skorlar ve oynattığı oyunla taraftarın kalbini kazanan Jose Mourinho'ya İspanya'dan kanca var. Elgoldigital gazetesi, Manuel Pellegrini ile yolları ayırmak isteyen Real Betis'in Portekizli hocayı hayal ettiğini duyurdu. Yıllık 6 milyon euro maliyeti olan ve 71 yaşında olan Manuel Pellegrini, bu sezon İspanya La Liga'da aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kaldı.

TARAFTARIN EN BÜYÜK RÜYASI

Elgoldigital'de yapılan haberde şu ifadeler yer alıyor: "La Liga ekiplerinden Real Betis kulübünün kaybettiği bir karşılaşmadan sonra Portekizli teknik direktörü hayal etmek için bir neden daha. Gerçi bu kadro mühendisliğinde uçmak anlamına geliyor. Jose Mourinho'nun transferinin onaylanması halinde bu deneyimli hoca Pellegrini'nin sonu demek. Real Madrid, Inter, Chelsea gibi büyük takımlarda adeta harikalar yaratan Jose Mourinho, Real Betis taraftarlarının hayallerini süslüyor.

F.BAHÇE İZİN VERMEYECEKTİR

Portekizlli teknik adam şimdiye dek sadece 3 yenilgi ile Fenerbahçe'yi yönetiyor. Kulübün yönetimi aldığı sonuçlardan dolayı son derece memnun. Portekizli hocanın gitmesine izin vermeyeceklerdir. Betis, Mourinho operasyonunun çok zor olduğunun bilincinde. 61 yaşındaki teknik adam şu anda Türk takımından yılda 11 milyon euro kazanıyor. Pellegrini'nin de yaklaşık 6 milyon euroluk maliyeti var ama yarısı kadar farklı. Kısacası Mourinho'nun 2025'te gelmesi imkansız."