Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç men cezası aldı. Mourinho'nun bu cezası, Avrupa'da da gündem yarattı.

MARCA - İSPANYA

Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maç cezası alacak.

LE FIGARO - FRANSA

"Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti.

MIRROR - İNGİLTERE

Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

RAI NEWS - İTALYA

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.

SCOTTISH SUN - İSKOÇYA

Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi.

SPORTSCHAU - ALMANYA

Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi.

LA NACION - ARJANTİN

Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi.

TERRA - BREZİLYA

Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de. Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.

SPORT EXPRESS - RUSYA

Mourinho, Galatasaray'a yönelik yorumları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Böylece deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum ve Trabzonspor karşılaşmalarını kaçıracak.

SDNA - YUNANİSTAN

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?